Prof. Dr. Reha Cengizlier: En aşı karşıtı görüştekiler bile Covid-19 aşısını yaptırmak isteyecek, bu bizim için uyarı olmalı

Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Reha Cengizlier, aşı karşıtı insanların sayısında artış olduğuna dikkat çekerek, "Covid-19 aşısı bulunursa bunu yaptırmak istemeyecek hiç kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Hatta en aşı karşıtı görüşte olanlar bile eminim ki isteyecektir. Covid-19, bizim için bir uyarı olmalı. Aşı yapılması gereken hiçbir hastalık korona virüsten daha iyi değildir. Kızamık, verem, menenjit, suçiçeği, sarılık, difteri, tetanos, boğmaca ve diğer bir sürü tehlikeli hastalık pusuda beklemektedir. Bu hastalıklar arasında kızamık bir adım daha öne çıkmaktadır." uyarısında bulundu.

Cengizlier Yetkin Report'taki yazısında, "Kızamık hastalığı virüs etkenli, oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Hasta insanın öksürük ve aksırıkla havaya saçtığı virüsün solunum yolu ile vücuda girmesi sonucu bulaşır. Aynı Covid-19’da olduğu gibi. Kızamığa karşı geliştirilen aşı, 1963 yılında uygulamaya girdi. Ancak hemen yaygın uygulama olmadığı için, uzunca bir süre daha kızamık can almaya devam etti. Yaygın aşılanma programlarının uygulanmadığı 1980 öncesinde, her yıl kızamığa bağlı yaklaşık 2 milyon kişi ölüyordu. Aşılama ile; 2000-2018 yılları arasında ölüm oranı %73 azalarak, tahmini 23.2 milyon insanın ölmesi önlendi. Halen global olarak her yıl 140 bin civarında kızamık nedenli 5 yaş altı ölüm gerçekleşmektedir. Dünya aşı haftası çerçevesinde, herkesin aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunmasını sağlamak için gereken toplu eylem vurgulanmaktadır." düşüncesini dile getirdi.

Cengizlier, "Son yıllarda aşı karşıtı görüşlerin de etkisi ile aşı uygulanmamasına bağlı kızamık hastalığı pek çok ülkede arttı. Bebeklerde çeşitli hastalıkların önlenmesi için, her ülkede bazı küçük değişiklikler gösteren ulusal aşı programları vardır. Bu aşılar, belli yaşlarda yapılacak ve tekrar dozları da belli dönemlerde uygulanacak şekilde ayarlanmıştır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı kontrolünde, aile sağlığı merkezlerinde bu aşılar uygulanmaktadır. Hatta her merkez, kendi kayıtlarındaki bebeklerin aşı zamanı gelince aileyi arayıp çağırmaktadır. Bu günlerde bu iletişimde aksamalar olabilir." ifadesini kullandı.

Cengizlier, "Her aile elindeki aşı karnesine ve daha önceden belirlenmiş programa göre aile sağlığı ile iletişime geçmeli, onların yönlendirmelerine göre bebeklerini, çocuklarını bu merkezlere götürerek aşılarını aksatmadan zamanında yaptırmalıdır. Unutmayalım; aşı hayat kurtarır. Çıkacak aşıları beklerken, çocuklarımızı var olan aşıların koruma şemsiyesi altına almalıyız. Hemen, gecikmeden." görüşünü savundu.

