Prof. Dr. Recep Tekin: Delta varyantının en hızlı yayılma alanları klimalı ve kapalı ortamlar

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, delta varyantının en hızlı yayılma alanlarının klimalı ve kapalı ortamların olduğunu söyledi.

Tekin, "Bilindiği üzere Diyarbakır’da vaka sayısı artmaya başladı. İşin doğrusu buna üzülüyoruz ama şaşırmıyoruz, çünkü geçen yılda aynı durumla karşı karşıya kaldık. Diyarbakır’da havalar ısındı bununla birlikte normalleşmelerde oldu. Baktığımız zaman sahada kapalı ortamlarda çok fazla kişi bir araya geliyor ve maskede olmadığı zaman Covid-19 bulaşması çok oluyor. Şunu da çok iyi biliyoruz ki özellikle delta varyantı daha kolay ve hızlı bulaştığı için kapalı ve klimalı ortamlarda bulaşıcılığı çok daha fazla oluyor. Bunun dışında taziye düğün gibi toplu etkinliklerde bir araya geliyor, maskede takmadıkları için virüsün bulaşıcılığı daha kolay oluyor" dedi.

Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Böyle de olunca vaka artışları söz konusu ve şehrimize baktığımız zaman hastanelerimizdeki doluluk oranı giderek artıyor. Birçoğunu da aşısız ve iki doz sinovac aşı yaptırmış olanlar oluşturuyor. O yüzden halkımızdan şunu istiyoruz, pandemi devam ediyor ve şehrimizdeki vaka sayıları çok fazla maske, temizlik, hijyene kesinlikle dikkat edelim. Özellikle kapalı ortamlardan kapalı ortamlardan uzak durmaya olabildiğince özen gösterelim. Mümkünse toplu görüşmelerden ve kalabalık ortamlardan uzak duralım ve aşılarımızı biran önce olalım bu şekilde vaka sayılarını azaltmaya çaba gösterelim

Bir de şimdi sahaya baktığımızda havaların çok ısınmasıyla birlikte özellikle kapalı serin ve klimalı ortamlar çok cazip geliyor bunların içlerinden de bir tanesi olan camilerimizde de vakit namazı sonrası yaşlılarımızı burada yatıp vakit geçirdiklerini görebiliyoruz. Onlardan isteğimiz şu özellikle yaşlı hastalarımız Covid-19 açısından daha risk oluşturuyor. Lütfen kapalı ortamlarda da uzun uzadıya vakit geçirmeyelim, camiye gidecekleri varsa da maske, mesafeye dikkat ederek namazlarını kılıp ondan sonra çıksınlar. Çünkü kapalı ortamlarda uzun süre vakit geçirmek Covid-19 bulaşıcılığı konusunda ciddi risk oluşturuyor. Bu konuda da gerekli hassasiyeti gösterelim çünkü yaşlılar bizim için kıymetli bizim değerlerimiz” (DHA)