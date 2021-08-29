Prof. Dr. Pala: Veriler gizlendiği için ne durum saptaması ne de alınan önlemlerin etkinliği konusunda bir değerlendirme yapabiliyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, "Veriler gizlendiği için biz ne durum saptaması ne de alınan önlemlerin etkinliği konusunda bir değerlendirme yapabiliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

BirGün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, Pala, "Sağlık Bakanlığı’nın verileri açıklamamasına dair çok önemli iki sorun görüyorum: Birincisi, veriler gizlenerek toplumun ve bilim insanlarının bilme hakkı engelleniyor. İkincisi ise veriler açıklanmayınca pandemide ne durumda olduğumuza dair sorular yanıtsız kalıyor. Pandemiyle mücadele için önce doğru bir durum saptaması yapmak gerektiğini söyleyen Pala, “Bunun için de verilere ihtiyaç var” dedi.

Pala ifadesini kullandı:

"Bazı illerde vakaların görülme sıklığı fazla olabilir ve buna karşı da bir eylem planını uygulamaya koymak gerekir. Sonra da verilerin ışığında bunları değerlendirmek gerekir. Ancak, veriler gizlendiği için biz ne durum saptaması yapabiliyoruz ne de alınan önlemlerin etkinliği konusunda bir değerlendirme yapabiliyoruz. Bakanlık, hâlâ geçen yılın sağlık istatistiklerini açıklamadı. TÜİK 2020 yılının ölüm istatistiklerini açıklamıyor. Bu veriler olmadan da pandeminin yükünü ölümler üzerinden değerlendiremiyoruz. Ölümlerin illere, yaşa, sosyal sınıfa ve mesleğe yönelik dağılımının da ayrıntılı olarak açıklanması gerekiyor."