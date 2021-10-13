Prof. Dr. Pala:  Türkiye’deki tam aşılı diyebileceğimiz nüfusun oranı yaklaşık yüzde 50 civarında

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, "Sağlık Bakanlığı haritasına baktığımızda iki doz aşı yapılma oranı yüzde 75 olarak görünüyor. Ama bu gerçek bir rakam değil. Şu ana kadarki verileri eğer nüfusa göre oranlayarak aşılar üzerinden hesaplayacak olursak iki doz Sinovac aşısı olmuş 6 milyon kişiyi tam aşılı sayamayız. Buna göre de Türkiye’deki tam aşılı diyebileceğimiz nüfusun oranı yaklaşık yüzde 50 civarında" değerlendirmesini yaptı.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre Pala, "Sağlık Bakanlığı haritasına baktığımızda iki doz aşı yapılma oranı yüzde 75 olarak görünüyor. Ama bu gerçek bir rakam değil. Çünkü 18 yaş ve üstüne göre bu oran hesaplanıyor. Üstelik iki doz aşı yapılanlar içerisinde 6 milyon kişi sadece Sinovac aşısı yaptırmış. Oysa Sinovac aşısını iki doz yaptırmanın tam koruyuculuk sağlamadığını biliyoruz. Şu ana kadarki verileri eğer nüfusa göre oranlayarak aşılar üzerinden hesaplayacak olursak iki doz Sinovac aşısı olmuş 6 milyon kişiyi tam aşılı sayamayız. Buna göre de Türkiye’deki tam aşılı diyebileceğimiz nüfusun oranı yaklaşık yüzde 50 civarında. Yani yalnızca iki kişiden birini henüz bağışık kılmışız. Dolayısıyla Bakan Koca’nın söylemi ile Bakanlığın yayınladığı veriler üzerinden bizim hesapladıklarımız arasında büyük farklılıklar var.” dedi.

Pala şu ifadeleri kullandı:

"Aşıların koruyuculuğuyla ilgili bakanlığın açıkladığı net veri yok. Biz iki parametre üzerinden değerlendiriyoruz: Aşı etkinliği ancak sınırlı sayıda insanın katıldığı araştırmalardan elde edilir. İkincisi ise aşı etkililiği… Halk sağlıkçılar ve aşı politikası açısından henüz toplumda veri yokken ilk önce aşı etkililiğini bilmemiz lazım. Türkiye’de 112 milyonun üzerinde aşı yapıldı. İlk doz aşı uygulanan yaklaşık 54 milyon insan var. Şu anda 10 yaş üzerindeki 70 milyon insanla kıyaslandığında en az 54 milyonu bir doz aşı almış, geri kalan 15 milyondan biraz fazlası hiç aşılanmamış. Bunlara ilişkin verileri bakanlığın yayınlaması lazım. Sağlık Bakanlığı’nın bu güne kadar aşı etkililiğini açıklamamasının arkasında ilk aşı tercihinin Sinovac olması ve Sinovac’ın da koruyuculuğunun çok yüksek olmaması yatıyor olabilir mi diye bir tartışma kamuoyunda yapılıyor. Geçen haftaki Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre Türkiye, en fazla olgu görülen ABD ve İngiltere’nin ardından gelen üçüncü ülke. Ayrıca Türkiye’de ölüm oranları çok yüksek.”