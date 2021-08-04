Prof. Dr. Pala, Covid-19 ölümlerindeki artışa karşı uyardı: Kanıksanmasın!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, Covid-19 kaynaklı ölümlerdeki artışa dikkat çekerek, "Kanıksanmasın!" düşüncesini dile getirdi.

Pala Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınları ile birlikte COVID-19 ölümlerindeki artış da sürüyor maalesef. Son bir haftada günlük ölüm sayısı 51'den 126'ya yükseldi. 126. Kanıksanmasın! 126 yurttaşımızı daha kaybettik, COVID-19 hastalığı nedeniyle. Böyle giderse, daha çok sayıda insanımızı yitireceğiz..." ifadesini kullandı.