Prof. Dr. Pala: Bilime dayanmayan kararlar özellikle risk grubundaki yurttaşlarımızı yıkıma götürebilir

Prof. Dr. Kayıhan Pala, "Erken alınmış kararlar bunlar. Türkiye’deki salgının kontrol altına alınma sürecini uzatacaktır. Bilime dayanmayan kararlar özellikle risk grubundaki yurttaşlarımızı yıkıma götürebilir” dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğu da dahil tüm önlemlerin kaldırıldığını açıkladı. Koca, kapalı alanlarda havalandırma yeterliyse maske takılmayacağını, HES kodu uygulamasının kaldırıldığını ve semptom göstermeyenlere PCR testinin kaldırıldığını açıkladı.

Alınan kararları Evrensel'e değerlendiren Bursa Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, Türkiye’de salgının kontrol altına alınamadığına dikkat çekerek “Erken alınmış kararlar bunlar. Bu Türkiye’deki salgının kontrol altına alınma sürecini uzatacaktır” dedi.

"Maskelerinizi çıkarmayın"

Hatırlatma dozu oranının yaklaşık yüzde 30, günlük ortalama vaka sayısının 50 bin, aktif vaka sayısının 600 bin, ölümler ise 150’nin üzerinde iken Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararların epidemiyolojik ölçütlere dayanmadığına işaret eden Prof. Dr. Kayıhan Pala “Bilime dayanmayan kararlar özellikle risk grubundaki yurttaşlarımızı yıkıma götürebilir” uyarısını yaptı.

Açık alanda fiziksel mesafe korunamıyorsa hasta olan bir kişinin yanındakine virüsü bulaştırabileceğini, kapalı alanlarda ise havalandırmanın yeterli olup olmadığına dair nesnel bir veri olmadığını ifade eden Prof. Dr. Pala “Kapalı ortamlarda yurttaşlarımızın maskelerini çıkarmamalarını öneririm. Ayrıca bakanın bu açıklamayı yaptığı sırada yanında bulunanlar maske takıyordu” hatırlatmasını yaptı.

"Bulaş artacak"

HES kodu uygulamasının kaldırılmasıyla PCR testi pozitif olan bir kişinin markete, metroya, otobüse, AVM’ye girmesinin önünün açılmasını eleştiren Pala “Bu da bulaşı artıracaktır” dedi. Semptom göstermeyenlerden PCR testi istenmemesinin anlaşılır olmakla birlikte bunun hızlı antijen kitleriyle desteklenmesi gerektiğini dile getiren Pala “Risk gruplarına bu hızlı testlerle taramalar yapılmalı” dedi. Okullarla ilgili düzenlemenin de sadece öğrencileri kapsadığını öğretmenler ve bu çocukların evlerindeki böbrek yetmezliği olan, şeker hastaları gibi risk gruplarını gözetmediğine işaret eden Pala “2 pozitif vakada sınıfı kapatmayalım. Ama diğer çocuklara hızlı test kitlerini uygulamalıyız. Yoksa tespit edilemeyen vakalar bulaşı eve taşır ve salgını kontrol altına almak zorlaşır” ifadelerini kullandı.