Prof. Dr. Özkan’dan aşı karşıtlığına tepki: Birkaç delinin kuyuya attığı taşı maalesef 40 akıllı çıkaramıyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü, Antalya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan, aşı hakkı olup çeşitli gerekçelerle aşı yaptırmayanlara tepki göstererek, “Bu virüsle bütün dünya savaşıyor. Elimizde de tek bir silah var o da aşı. Ama birkaç delinin kuyuya attığı taşı maalesef 40 akıllı çıkaramıyor” diye konuştu. Prof. Özkan, " Aşıya yönelik bu yaklaşımla ‘Maya takvimine göre 2012 yılında kıyamet kopacak.' deyip kasabalara sığınılması arasında hiçbir fark yok." ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, aşı çalışmaları devam ettiği dönemde gönüllü olduğunu ve Çin aşısı yaptırdığını hatırlatan Özkan, “Ben o zaman, ‘Ya aşı olacağız ya da KOVİD’ demiştim. Bu sözümü de tekrarlıyorum. Ama görüyorum ki toplumda aşı konusunda ciddi bir bilgi kirliliği var. Aşı yaptırmaktan kaçınanların yakın çevresinde kesinlikle KOVİD nedeniyle ölüm yaşanmamıştır. Yaşansa önce onlar aşı olurdu” dedi.

“Aşı ve maske karşıtlığının bilimsel hiçbir yanı yok”

“İnsanlık aşıyı 100 yıldır kullanıyor” diyen Rektör Özkan, şöyle devam etti:

“Maske kullanımı için de aynı şeyi yaptılar. Aşı ve maske karşıtlığının bilimsel hiçbir yanı yok. Maske taktığımızdan beri çevrenizde grip olan kişi görüyor musunuz? Çok az. Neden? Çünkü maske takıyoruz. Bu durum KOVİD için de geçerli. Aşı yaptıranlar hastalığı kapıyor ama çok kolay atlatıyor. Aşının önemini kavramak için bundan daha büyük delil var mı.”

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