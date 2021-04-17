Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Aşılanmak ülkemiz için bir “vatandaşlık”, dünyamız için ise “insanlık görevi”dir

Hürriyet baş yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs salgınında artan vaka sayılarına dikkati çekerek, “Bilelim ki elimizdeki aşılardan herhangi birini yaptırmak ülkemiz için bir ‘vatandaşlık görevi’, dünyamız için ise bir ‘insanlık görevi’dir” dedi.

Müftüoğlu okurlarına şöyle seslendi:

Bir yol ayrımında, mühim bir kavşakta olduğumuz kesin. Bundan sonraki başarının en önemli belirleyicisinin ise “aşılanma” ve “aşı kararsızlığı” sorunu olduğu tartışma götürmez. Mevcut veriler 65 yaş üstü nüfusumuzun neredeyse 4’te birinin aşılanma konusunda “kayıtsız” ve “kararsız” davrandığını gösteriyor. Bu rakamların geçtiğimiz günlerde daha da büyüdüğü, yüzde 40’lara yaklaştığı belirtiliyor. Bu nedenle salgınla mücadelenin bundan sonraki döneminde etkili ve ikna edici bir “aşı bilinci kampanyası”na ihtiyaç var. Bilelim ki elimizdeki aşılardan herhangi birini yaptırmak ülkemiz için bir “vatandaşlık görevi”, dünyamız için ise bir “insanlık görevi”dir.

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