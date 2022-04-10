Prof. Dr. Özgenç: 'Kaşıkçı' meselesinde, ya dün topluma yalan söylenmiştir ya da bugün katillerle işbirliği yapılmaktadır

AKP hükûmetlerinde terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında başında durmuş, çalışmış, yasaların yazılmasına öncülük eden Prof. Dr. İzzet Özgenç, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin olarak, "Malum 'Kaşıkçı' meselesinde, ya dün topluma yalan söylenmiştir ya da bugün katillerle işbirliği yapılmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Özgenç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Malum 'Kaşıkçı' meselesinde, ya dün topluma yalan söylenmiştir ya da bugün katillerle işbirliği yapılmaktadır. Her iki tavrın da erdemlilikle ve dolayısıyla, Müslümanlıkla telif edilebilen bir yönü bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın Meclis’e bir kanun, bir yasa tasarısı getirilmeden önce mutlaka bakanlarına “Bunu İzzet Hoca gördü mü” diyerek önemsediği dile getirilen, TCK'nın mimarlarından Özgenç 2016 yılında SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun danışmanı olarak yönetimde yer aldı. Hükümete karşı eleştiriler yöneltti.

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