Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Hükümet bu davadan döndü, ben dönmem

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin davada Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan’da devredilmesine karar verildi. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, karara ilişkin olarak, "Hükümet bu davadan döndü, ben dönmem" dedi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Cengiz, "Mahkemenin verdiği karara itiraz edeceğiz. Bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Alınan karar siyasi bir karardır. Hukuki sürece aykırıdır. Bizler her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Tüm bu yaşananlar hukuki süreçle özdeşleşmiyor. Kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.

Cengiz şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye hükümeti başta bu davayı çok iyi savunuyormuş gibi davrandı. Ben hükümet değilim. Onlar adalet arayışından vazgeçmiş olabilir ama ben vazgeçmeyeceğim. Türkiye’nin bu davadan 180 derece dönmesi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Çok üzgünüm"

TIKLAYIN | Adalet Bakanlığı olumlu görüş verdi; Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi