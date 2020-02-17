Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: ‘Korona’ya sirke mi, tuzlu su mu?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'teki köşesinde şimdiye kadar 1775 kişiyi öldüren Koronavirüs'ten korunma yollarıyla ilgili internette yayılan bilgilere ilişkin değerlendirmede bulundu. Köşesinde, "Sirkeli su mu, tuzlu su mu?" sorusuna yanıt veren Müftüoğlu, "Hiç kuşkunuz olmasın ki en etkili önlem, yüzyıl öncesinde olduğu gibi bugün de 'tuzlu su'dur" dedi.
"Trafik kurallarının sıfır olduğu polissiz bir otoyol" benzetmesi yaptığı Google'da birçok asılsız bilginin dolaştığını söyleyen Prof. Müftüoğlu, çok karmaşık ve hatta tehlikeli bilgilerin yer aldığını belirterek dikkat edilmesi uyarısında bulundu. Koronavirüs'e karşı en etkili yöntemin tuzlu su olduğuna işaret eden Müftüoğlu, şu tarifi verdi:
Tuzlu su ile yapılacak, günde 7-8 kez tekrarlanacak, etkili, sıkı “ağız, geniz ve boğaz gargaraları”dır.
Yöntem şu: Bir bardak suya bir veya bir buçuk çay kaşığı tuz ekleyin ve 3-4 saat aralıklarla gargara yapın.
Peki ya internette dolaşan ‘sirke gargara’sı neyin nesi? Emin olun o gargaraların en ufak bir etkisi olmaz.
Birkaç hatırlatma daha...
Ellerinizi sık sık bol sabunlu su ile yıkayın. Bu işi özellikle evinize döner dönmez mutlaka yapın.
Mümkünse her akşam iş dönüşü duş alıp saçlarınız dahil bedeninizi de bir güzel temizleyin.
Evinizi/işyerinizi sık sık havalandırın.
Evinizi temiz ve hijyenik tutma önlemlerinizi bir kat daha arttırın.
Beslenme ve uykunuzdan taviz vermeyin.
Yazının tamamını okumak için tıklayın.