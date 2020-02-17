Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: ‘Korona’ya sirke mi, tuzlu su mu?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'teki köşesinde şimdiye kadar 1775 kişiyi öldüren Koronavirüs'ten korunma yollarıyla ilgili internette yayılan bilgilere ilişkin değerlendirmede bulundu. Köşesinde, "Sirkeli su mu, tuzlu su mu?" sorusuna yanıt veren Müftüoğlu, "Hiç kuşkunuz olmasın ki en etkili önlem, yüzyıl öncesinde olduğu gibi bugün de 'tuzlu su'dur" dedi.

"Trafik kurallarının sıfır olduğu polissiz bir otoyol" benzetmesi yaptığı Google'da birçok asılsız bilginin dolaştığını söyleyen Prof. Müftüoğlu, çok karmaşık ve hatta tehlikeli bilgilerin yer aldığını belirterek dikkat edilmesi uyarısında bulundu. Koronavirüs'e karşı en etkili yöntemin tuzlu su olduğuna işaret eden Müftüoğlu, şu tarifi verdi: