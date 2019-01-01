Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı; iki öğün beslenmenin 5 faydası

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, iki öğün beslenmenin sağlığa yararlı mı, zararlı mı olduğu sorusuna yanıt verdi. İki öğün beslenmenin insülin direnci ile mücadeleye yardımcı olduğuna vurgu yapan Müftüoğlu, “Bu eski ama geleneksel yöntem 2019’da da gözde beslenme modellerinden biri olmaya devam edecek” yorumunda bulundu. Müftüoğlu “sadece kilo kontrolünü kolaylaştırmıyor, başka alanlarda da sağlığa güç katıyor” dediği iki öğün beslenmenin yararlarını şöyle sıraladı:

1- İnsülin seviyesi düşüyor

2- Bel çevresi inceliyor

3- Kanser ihtimali azalıyor

4- Ömür uzuyor

5- Bellek güçleniyor

Osman Müftüoğlu'nun Hürriyet'te "İki öğün beslenmek iyi mi kötü mü?" başlığıyla yayımlanan (1 Ocak 2019) yazısının tamamına ulaşmak için tıklayın.