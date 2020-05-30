Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: Hidroksiklorokin tehlikeli mi?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde Dünya Sağlık Örgütü’nün hidroksiklorokin kullanımını önermemesinin ardından Türkiye’de tedavide kullanılan bu maddeye ilişkin akıllarda soru işaretleri kaldı. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'te yer alan köşesinde hidroksiklorokin kullanımının tehlikeli olup olmadığı sorusuna yer verdi.

"Kişisel görüşüm, eldeki verilerin güvensiz ve yetersiz olduğudur. Ayrıca ilaç üreticileri arasında gizliden sürdürülen bir çatışmanın, daha doğrusu pazar payı kapma yarışının söz konusu olduğundan da en ufak bir kuşku duymuyorum" diyen müftüoğlu, yazısının devamında şunları kaydetti:

Hidroksiklorokin ucuz fakat COVID-19 için etkinliği genel kabul gören bir ilaç. Faydasının sınırlı olduğu da zaten biliniyor. Bu nedenle de tek başına değil de diğer ilaçlarla birlikte tedavi protokollerinde ek ilaç olarak yer alabiliyor.

Yeni protokollerde sık sık önerilen Oseltamivir, Remdesivir ve diğer antivirallere gelince... Onların etkinliği Hidroksiklorokin’den biraz daha fazla olabilir ama hepsi de Hidroksiklorokin ile kıyaslanmayacak ölçüde pahalı ilaçlardır. Üstelik onların da ciddi bazı yan etkileri söz konusu olabiliyor. Kısacası “Kim haklı kim haksız, hangisi daha etkili ya da etkisiz?” ve benzeri sorulara net bir yanıt verebilmek, elimizdeki mevcut verilere göre biraz zor.

Hidroksiklorokin bizde de yaygın olarak bu salgında kullanıldı. Ciddi bir toksik reaksiyon yaptığı yönünde herhangi bir bilgi de paylaşılmadı. Sanırım bizdeki tedavi neticeleri yakında bilimsel platformlarda etraflı bir şekilde ve çok yüksek sayıda vaka serileri şeklinde yayımlanacak. O veriler çok kıymetli ve değerli.

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