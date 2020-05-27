Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'na sordu: Covid-19 tedavisinde kullanılan tartışmalı hidroksiklorokin sonrası hastalar ne durumda?

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde Dünya Sağlık Örgütü’nün hidroksiklorokin kullanımını önermemesinin ardından Türkiye’de tedavide kullanılan bu maddeye ilişkin sorular sordu. TTB Merkez Konseyi, tedavi başarı olanları ve görülen yan etkilerin paylaşılmasını istedi.

TTB Merkez Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Covid-19 pandemisini ‘başarılı’ bir şekilde yönettiklerini her fırsatta ifade eden ve Covid-19 hastalarına ilişkin hastalık verilerinin paylaşılmasına izin vermeyen Sağlık Bakanlığı yetkililerinden ülkemizdeki Covid-19 olgularının yaş dağılımına, tedavi başarı oranlarına ve görülen yan etkilere gibi bilgileri ivedilikle paylaşmalarını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

TTB Merkez Konseyi’nin açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’nın 14 Nisan tarihli Covid-19 Rehberi’nde olası ve kesin Covid-19 hastalığı tanısı ile hastaneye yatırılan veya ayaktan takip edilen tüm olguların tedavisinde hidroksiklorokin önerildiğini anımsatılarak şöyle denildi:

“Bilindiği gibi dünyada Covid-19 tedavisi konusunda henüz standart öneriler bulunmamaktadır. Ülkelerde farklı uygulamalar olabilmektedir. Tüm Covid-19 olgularına değil de sadece kötüye gidiş olduğunda hidroksiklorokin veren, hafif seyir sırasında tedavi vermeyen ülkeler de vardır. Türkiye'de tüm olgulara hidroksiklorokin olabildiğince erken dönemde başlanarak verilmektedir.

Hekimler, sağlık çalışanları, hatta tüm dünya Covid-19 tedavisinde standart bir yaklaşım olmasını beklemektedir. Bu nedenle de olgu sayısında ve çalışmaların yöntemlerinde sıkıntılar olmasına rağmen paylaşılan her bilgi, makale ilgi uyandırmaktadır. Hidroksiklorokinin yan etkilerine ilişkin giderek yaygınlaşan bilgiler, tüm Covid-19 olgularına hidroksiklorokin uygulanan ülkemizde gerek hekimler gerekse toplumdaki bireyler açısından tedirginliğe yol açmaktadır.

Covid-19 pandemisini başarılı bir şekilde yönettiklerini her fırsatta ifade eden ve Covid-19 hastalarına ilişkin hastalık verilerinin paylaşılmasına izin vermeyen Sağlık Bakanlığı yetkililerinden ülkemizdeki Covid-19 olgularının yaş dağılımına, tedavi başarı oranlarına ve görülen yan etkilere ilişkin bilgileri ivedilikle paylaşmalarını bekliyoruz.”

Fransa tedavide kullanımını durdurdu

Fransa'da Kamu Sağlığı Yüksek Konseyi tarafından bugün yapılan açıklamada, hidroksiklorokin ve türevinin kullanımına karşı çıkıldığı ve klinik deneylerde de kullanılmasının önerilmediği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü de Koronavirüs hastalarının tedavilerinde kullanılan hidroksiklorokin isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.