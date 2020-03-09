Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: Erkeklerin 10 büyük günahı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Çin’de ortayaçıkarak hızla yayılan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan Koronavirüs’ten (Kovid-19) korunmak için bireyler arasında ‘güvenli mesafe’ olması gerektiğini söyledi. Başka biriyle iletişim halinde araya konacak 2 metrenin koruyucu önlemler arasında olduğunu ifade eden Müftüoğlu, erkeklerin kadınlara oranla virüse daha dayanıksız olduğunu hatırlattı.

Müftüoğlu Koronavirüs’e karşı alınacak önlemleri sıraladığı bugünkü köşesinde, “Erkeklerin 10 büyük günahı” başlıklı bölümünde şu bilgilere yer verdi:

Kadınlara oranla daha kötü beslenirler. Sağlıklarını ciddiye almaz, sağlık kontrollerini düzenli yaptırmazlar. Hasta olunca bile doktor yardımı almayı erteler ya da reddederler. Sünger gibi stres emer, teflon olmayı bir türlü beceremezler. Hastalıklardan korunmayı önemsemezler, koruyucu tedbirleri (emniyet kemeri ve kask takmak gibi) ihmal ederler. Alkol, sigara ve diğer toksik alışkanlıkları daha fazladır. Paylaşıp dertleşmeyi, dostlarla yarenlik etmeyi beceremezler. Güçlü, köklü ve kalıcı ilişkilere pek girmezler. Güç saplantıları ve temelsiz güven duyguları nedeniyle hastalık tuzaklarına daha kolay düşerler. Sağlık tavsiyelerini ciddiye almazlar, alsalar bile uzun sürdürmezler.

Müftüoğlu, ayrıca şunları kaydetti:

“Koronavirüs bulaşmasını önlemede sadece el temizliği, el sıkmamak, öpüşerek selamlaşmamak kâfi gelmiyor. Etkin bir korunma için soluduğumuz havada adeta ‘görünmez çamaşırlar’ gibi ‘asılı duran’ virüs yüklü damlacıklardan da korunmamız lazım. Hasta birinin taşıdığı mikropları bu damlacıklarla yayabildiği mesafe, genelde 1 metre ile sınırlı. Yeni koronavirüsten korunmada ise 2 metre daha güvenli bir mesafe olabilir düşüncesi var. Unutmayın, virüslerle yüklü bu ‘görünmez damlalar’ solunduklarında, içlerindeki virüsler de burun ve ağızdan içeriye kolayca girebiliyor.”