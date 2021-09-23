Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: Bellek kaybını ertelemek için yapılacak 10 şey

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Alzheimer hastalığına ilişkin kaleme aldığı yazısında, “bellek kaybını ertelemek için yapılacak 10 şeyi” sıraladı.

Alzheimer hastalığının günümüz tıbbının en önemli ilgi alanlarından biri olduğunu bunun başlıca nedenin de ortalama yaşam süresinin uzaması olduğunu ifade eden Müftüoğlu şunları kaydetti:

“80’li, 90’lı yaşları kucaklayanların sayıca çoğalması... Ne var ki yaş ilerledikçe ‘beyin/bellek fonksiyonlarımız’ da diğer fonksiyonlarımız gibi yavaş yavaş gerilemeye başlıyor. Bu gerilemenin hızlandığı durumlarda da maalesef ‘bellek kaybımız’ ciddi boyutlara ulaşabiliyor.

Geçtiğimiz 21 Eylül’de Dünya Alzheimer Günü nedeniyle 'yaşlanmaya bağlı bellek kaybı' sorunu yeniden gündemdeydi. Bir iç hastalıkları uzmanı olarak doğrudan benim alanıma girmese de -nörolog arkadaşlarımın da izniyle- sadece Alzheimer’ı değil diğer sebeplere bağlı bellek kaybını erteleyebilmenin de aslında bir ölçüde bizim elimizde olduğunu size yeniden hatırlatmak isterim. Bellek kaybını ve tabii ki Alzheimer’ı da ertelemek için yapmamız gereken ilk 10 şeyi yandaki kutuda kısaca özetledim. Lütfen yaşı 50’yi hatta 40’ı geçen herkes o kutuyu kesip saklasın. Ama sık sık, tekrar tekrar bakmayı da unutmasın(!) Zira nöroloji uzmanları, 'ALZHEİMER ARTIK BİR ‘ORTA YAŞ HASTALIĞI’ OLARAK DA KABUL EDİLMELİ' diyorlar. Bana gelince... '70 YAŞ, ORTA YAŞ!' iddiası ile yola çıkan biri olarak ben bu fikre gönülden ve çoktan katıldım bile.”

Prof. Müftüoğlu, bellek kaybını ertelemek için yapılacak 10 şeyi şöyle sıraladı: