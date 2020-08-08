Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Turpun büyüğü heybede bizi bekliyor

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın son Koroanvirüs verilerini değerlendirdi.İpin ucunun kaçtığını ya da kaçmak üzere olduğunu ifade eden Prof. Dr. Müftüoğlu, "Bu nedenle aklımızı başımıza almaktan, işi sıkı tutup önlemlere harfiyen ve eksiksiz uymaktan başka çaremiz yoktur. Aksi takdirde bilelim ki turpun büyüğü heybede bizi bekliyor!" uyarısında bulundu.

Müftüoğlu yazısında, "Daha önce de yazdım, pandemi ipinin iki ucu var. Uçlardan birini “sağlık”, diğerini “ekonomi” oluşturuyor. Son rakamlara bakılırsa işimiz biraz zor. Baştan beri çok sıkı tuttuğumuz ipin iki ucunu da ya kaçırdık ya da kaçırmak üzereyiz. İşte bu nedenle aklımızı başımıza almaktan, işi sıkı tutup önlemlere harfiyen ve eksiksiz uymaktan başka çaremiz yoktur. Aksi takdirde bilelim ki turpun büyüğü heybede bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

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