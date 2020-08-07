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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 15 kişi hayatını kaybetti, 1185 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 5 bin 813'e, vaka sayısı 238 bin 450'ye yükseldi

07 Ağustos 2020 20:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1185 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 813'e, vaka sayısı 238 bin 450'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı."

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