Prof Dr. Osman Müftüoğlu: Testosteron düşüklüğü Covid-19’u ağırlaştırabiliyor

Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs'ün kadınlara oranla erkeklerden daha ağır seyrettiğini belirterek, testosteron değerlerine dikkati çekti.

Hamburg Eppendorf Üniversitesi Tıp Merkezi’nde yürütülen bir ön çalışmada Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden erkeklerin yüzde 70’e yakınında testosteron seviyelerinin yetersiz olduğu belirlendiğini aktaran Müftüoğlu, "Araştırmayı yürüten uzmanlar, hayatı sonlandırabilecek düzeyde stokin fırtınasına, düşük testosteronlu erkeklerde daha sık rastladıklarını açıkladılar. Hemen not düşelim: Testosteron seviyeleri erkeklerde de kadınlarda da bağışıklık gücü bakımından önemli bir belirleyici" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın maske ve mesafe konusundaki uyarılarına da değinen Müftüoğlu, “Maske ve mesafe ‘ikiz kardeş’ gibidir, onları birbirinden ayırmak virüse ‘Gel bana bulaş!’ demektir” dedi.

Ceyhan’ın da ev dışında korunma, dışarıda virüs kapmama söz konusu olduğunda “Maske-mesafe ikilisini birbirinden ayırmayın” dediğini aktaran Müftüoğlu şunları kaydetti:

MADDE 1- Sadece sizin maske takmanız yetmez, eğer maskeyi sadece siz takıyorsanız maskesiz bir virüs taşıyıcısı veya hasta ile karşılaştığınızda cerrahi maskelerin sizi koruma gücü yüzde 5’i geçmez.

MADDE 2- Virüs taşıyıcısı veya hasta biri maskesini takmış ama eğer siz maskesiz iseniz korunma olasılığınız yüzde 30’a çıkar

MADDE 3- Eğer hem siz hem de virüslü kişi maskesini takmışsa, sizin virüsten korunma ihtimaliniz anında yüzde 97’ye yükselir.

MADDE 4- Eğer yüzde yüz korunmayı hedefliyorsanız -ki onu hedeflemelisiniz- hem siz hem de virüslü kişi maskeleri takmalı ama aynı zamanda sosyal mesafe kuralını da koşulsuz uygulamalısınız.

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