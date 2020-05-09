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Koronavirüs

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Tedbirlerde gevşeme havası var; salgında ikinci dalga yakın!

09 Mayıs 2020 07:37

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında tedbirlerde gevşeme havası olduğunu ifade ederek sokağa çıkan insan sayısındaki artışa dikkati çekti. Nâzım Hikmet'in, "Salgında ikinci dalga yakın!” dizesini hatırlatan Müftüoğlu, "Umarım ben yanılırım. Ve umarım bu hata bir an önce sonlanır, sokaklar yeniden ıssızlaşır. Ve umarım salgın ikinci bir dalga şeklinde kapımıza yeniden dayanmaz" dedi.

Müftüoğlu, söz konusu yazısında İstiklal Caddesi'nden bir fotoğraf kullandı.

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