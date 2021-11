Prof. Dr. Osman Müftüoğlu sosyal medya depresyonunu yazdı: Çocuk ve gençlerimizin ruh sağlığını ilgilendiren sorunlarda ciddi bir artış var!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Çocuk ve gençlerimizin ruh sağlığını ilgilendiren sorunlarda ciddi bir artış var!” dedi. Facebook’un “sosyal medyanın gençleri, özellikle de genç kızları depresyona sürüklemede önemli bir ‘tetikçi’ görevi üstlenebildiğine” ilişkin araştırmasını hatırlatan Prof. Müftüoğlu, “Çocuk ve gençlerimizin sosyal medya kullanımları söz konusu olduğunda aileler ve eğitimcilerimizin daha dikkatli olmalarında fayda var” diye uyardı.

Müftüoğlu’nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde basına sızan yakın tarihli bir Facebook araştırması, sadece bizde değil hemen her ülkede sosyal medyanın öncelikle de Instagram’ın çocuk ve gençleri depresyona sokabileceğini gösteriyor. Facebook’un dikkatlerden kaçırmaya çalıştığı, önemsizleştirmeye gayret ettiği bu raporun kısa başlıkları geçtiğimiz günlerde The Wall Street Journal tarafından haberleştirildi. Facebook araştırmasının sonuçları net ve açık: Sosyal medya gençleri, özellikle de genç kızları depresyona sürüklemede önemli bir “tetikçi” görevi üstlenebiliyor. Ayrıca Instagram, neredeyse her 3 genç kızdan birinde “olumsuz beden algısı”nı daha da körüklüyor. Ve yine Instagram, “beden imaj kaygısı”nın zirvede olduğu ergenlerde “Bedenle barışıklık meselesi”ni daha da öne çıkararak “yeme bozukluğu” meselesini de büyütebiliyor. Özeti şudur: Çocuk ve gençlerimizin sosyal medya kullanımları söz konusu olduğunda aileler ve eğitimcilerimizin daha dikkatli olmalarında fayda var."

