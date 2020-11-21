Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Romatizma hapı Covid-19’a çare mi?

Hürriyet baş yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında, dünyada her gün yüzlerce insanın ölümüne sebep olan Covid-19 hastalığının tedavisinde romatizma hapının etkisini değerlendirdi.

“Tocilizumab; kronik artrit, yani romatizma tedavisinde kullanılan ve etkisini bağışıklık sistemi üzerinden sağlayan bir ilaç. Londra’daki Imperial College Üniversitesi ile Hollanda’daki Utrecht Üniversitesi araştırmacıları solunum cihazına bağlanmış hastalığı ağır geçiren 300 kadar COVID-19’lu üzerinde Tocilizumabı denemişler” diyen Müftüoğlu devamında şunları kaydetti:

“İlk sonuçların da olumlu olduğunu görmüşler. Aslında bu sürpriz bir haber değil. Daha önce de kronik romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan ve etkinliğini bağışıklık sistemi üzerinden gösteren başka ilaçlar da kullanılmıştı. Araştırmacılar elde ettikleri sonuçları ‘son derece cesaretli’ bulduklarını belirtseler de bu iyi haberin başka çalışmalarla da desteklenmesi lazım.”

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