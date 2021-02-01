Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan televizyon programı

Yapımcılığını Provizyon Medya’nın, moderatörlüğünü ise başarılı sunucu, model Çağla Şıkel’in üstlendiği programda, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu merak edilenleri yanıtlayacak.

Osman Müftüoğlu 30 dakikada; Sağlıklı yaşam, temizlik ve hijyen konularında merak edilenleri, beslenme alışkanlıklarına dair ipuçlarını, Covid-19 salgınına dair haftalık genel bilgileri ve çok daha fazlasını izleyicilerle paylaşacak.

Seyircilerden gelen soruların cevaplanacağı, özel konukların ağırlanacağı “Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık”, 10 Şubat itibarıyla her çarşamba saat 13.00’te canlı yayınla FOX’ta.