Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan Koronavirüs aşı tartışmalarına tepki: Canım fena halde sıkkın

Hürriyet baş yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, PCR testlerindeki pozitiflik oranının yüzde 20’lere yaklaştığını, günlük vaka sayılarının 30 binleri aştığını, yoğun bakımlarda doluluk oranının alarm verdiğini belirterek, Koronavirüs aşısı tartışmalarına sert bir şekilde tepki gösterdi. Müftüoğlu, “Ne yazık ki bu tartışmaların biteceğine dair bir işaret de ufukta hâlâ görünmüyor. İşte bu nedenle bugün canım fena halde sıkkın” dedi.

“Ciddi ölçüde üzüntülüyüm. Hatta isyanlarda bile olduğumu söyleyebilirim” diyen Müftüoğlu, “İsyanımın bir nedeni daha var: Kaybettiğimiz sağlık savaşçılarımızın sayısı da artıyor” diye konuştu. Müftüoğlu devamında da şunları kaydetti:

“Kendinize acımıyorsanız bari bize acıyın!”

"Sadece iki gün önce beş hekim kardeşimizi daha kaybettik. Pandemi cephesinde virüsle göğüs göğüse savaş veren beş meslektaşımızı, beş canımızı Dr. Ahmet Zare, Dr. Mustafa Selek, Dr. Mehmet Karakum, Dr. Ferruh İlter, Dr. Ahmet Tezcanlı’yı ebedi âleme uğurladık. Bu sevgili canlar, bu çalışkan ve güzel insanlar, bu fedakâr doktorların ebediyete intikalinde hepimizin ortak kusurları, dikkatsizlikleri, uyumsuzlukları, aymazlıkları da var. Ve bu beş kardeşimiz, salgının başından beri kaybettiklerimizin sadece birkaçı. Hepsini rahmetle anıyor. Ailelerine, dost ve arkadaşlarına baş sağlığı, sabırlar diliyorum. Sizden ricam şudur: Kendinize acımıyorsanız bari bize acıyın!"

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