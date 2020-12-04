Türkiye'de Koronavirüs | 193 kişi daha hayatını kaybetti, 32 bin 736 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 193 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 903 yeni hasta dahil olmak üzere 32 bin 736 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 14 bin 509'a, hasta sayısı ise 527 bin 70'ya yükselirken, toplam vaka sayısı henüz bilinmiyor. Öte yandan ikinci kez kaydedilen 193 ölüm, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun."