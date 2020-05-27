Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan evde çalışanlara 5 öneri

Yeni tip Koronavirüs salgını bir çok sektörde evden çalışmayı zorunlu hale getirdi. Ancak evden masabaşında çalışmak bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, evden çalışanlara 5 öneride bulundu.

İşte Müftüoğlu'nun önerileri:

ÖNERİ 1: İşe evinizde ayrı bir çalışma ortamı oluşturmakla başlayın

Kanepe, koltuk veya yatakta çalışmayı bırakın. Bilgisayarınızı dizinize veya bir sehpaya yerleştirmekten de vazgeçin. İşyerinizdeki çalışma masanıza benzer bir çözüm bulun. Mümkünse de evdeki özel alanınız ile iş için kullandığınız alanı fiziksel olarak ayırmaya çalışın.

ÖNERİ 2: Ergonomiye dikkat edin

Sağlıklı oturma pozisyonunun, işinizde verimliliği arttırma yanında sırtınız ve boynunuzun da rahatlamasına ciddi bir katkısı sağlayacağını unutmayın. Doğru oturma şekli, sizin bilgisayar ekranını 50-70 cm mesafede ve biraz yukarıdan bakacak şekilde görmenizi sağlamalıdır. Boyun ve baş ağrılarınızı azaltmak istiyorsanız, monitöre/ekrana bakarken başınızı hafifçe alçaltabilecek bir pozisyonda olun. Oturma pozisyonunuzu sık sık değiştirin.

ÖNERİ 3: Çalıştığınız ekranın ‘büyük ve yüksek kontrastlı’ olması her zaman daha iyidir

Bu basit önlem gözlerinizi koruyacaktır. Göz kuruluğunu azaltmak için sigara içmemeli, odadaki nemi yüzde 50 civarında tutmalı, su içmeyi unutmamalı ve odanızı sık sık havalandırmalısınız.

ÖNERİ 4: Evde de mola vermek şart

Evden çalışanların çoğu hem kısa molaları, hem de öğlen aralarını ihmal edebiliyor. Bu iş verimini de sağlığı da olumsuz etkiliyor.

ÖNERİ 5: Sağlığınızı dikkatle izleyin

Egzersiz yapmayı, aktif kalmayı sürdürün. Uykunuza ve beslenmenize her zamankinden daha fazla özen gösterin. Fırsat buldukça temiz hava almaya, ruhsal gevşemenizi kolaylaştıracak aktiviteleri kullanmaya çalışın.

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