Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Güneşin de aşının da patenti olmaz

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs salgınını sonlandırmanın tek çaresinin “zengin, yoksul ayırt etmeden yeryüzündeki her ülkeye, her insana elimizdeki mevcut aşıları ulaştırabilmek!” olduğunu söyledi.

Müftüoğlu, Hürriyet’te "Güneşin de aşının da patenti olmaz” başlığıyla kaleme aldığı yazısında, “Kısacası pandemiyi sonlandıracak tek çarenin aşılar olduğu kesin. Unutmayalım ki pandemi ‘küresel bir sorun’dur. Böyle bir sorun ile ‘ülkesel çözümler’le mücadele etmek mümkün değildir. Ve bilelim ki hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz asla güvende olmayacağız” ifadelerini kullandı

Müftüoğlu, patent tartışmalarına ilişkin olarak şunları kaydetti

Ekonomik imkânı olan ülkeler parayı bastırıp halkını aşılarken bu olanağı bulamayan ülkelerde halk sokaklarda can veriyor. Hindistan’da olup bitenleri hatırlarsak ifade etmek istediğim şey daha kolay anlaşılacaktır. Özetle “patent meselesi” önemli bir meseledir. Bu meseleyi tarihin en etkileyici cevaplarından birini, çocuk felci aşısını bulan Dr. J. E. Salk vermiştir: “Aşı da tıpkı güneş gibi insanlığa ait ortak bir değerdir. Güneşi patentleyebilir misiniz?”

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