Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Antikor üretememek bağışıklık kazanmamakla eşanlamlı değil

Hürriyet baş yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs geçiren ve aşı olan kişilerin “bağışıklıklarına yetecek düzeyde antikor üretip üretmediklerine” ilişkin duydukları kaygıya takılmamaları gerektiğini söyledi. Müftüoğlu, “Antikor üretememiş olsanız da sakın üzülmeyin. Antikor üretememek bağışıklık kazanmamakla eşanlamlı değil” diye yazdı.

“Hastalığı geçirenlerin de ikili aşı seromonisini tamamlayanların da ilk işi laboratuvarların yolunu tutup antikor seviyesini araştırmak olunca ortaya adeta antikor savaşlarını andıran bir tablo ortaya çıkıyor. Peki ya antikor üretemeyenlerin durumu ne olacak?” diye soran Müftüoğlu, devamında şunları kaydetti:

“Sorunun yanıtı net ve açık olarak şu: Antikor üretememek bağışıklık kazanmamakla eşanlamlı değil. Antikor üretememiş olsanız da sakın üzülmeyin. Ayrıca ‘Ürettiğim antikor miktarı sürekli azalıyor’ diye de kara kara düşünmeyin. Zira T lenfositleriniz sayesinde kazandığınız hücresel bağışıklığın kıymeti ve gücü, B lenfositlerinizle ürettiğiniz antikorlarınız sayesinde kazandığınız güçten çok daha kıymetli ve değerlidir.”

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