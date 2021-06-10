Prof. Dr. Osman Müftüoğlu anlattı: Covid-19 uzayınca neler oluyor?

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs'ün neden olduğu Covid-19 hastalığının uzamasının, "çoklu organ harabiyeti"nden, bir çeşit kronik hastalıktan farksız bir durum olduğunu söyledi.

Prof. Müftüoğlu, yazısının ilgili bölümünde uzamış Covid-19'un etkilerine ilişkin bilgi verdi.

Prof. Müftüoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Uzamış Covid-19, akut hastalıktan 4-6 hafta sonra ortaya çıkan 'yorgunluk, nefes darlığı, öksürük, baş ağrısı, uyku sorunları, sisli beyin, ruhsal çökkünlük, kas güçsüzlüğü ve ağrıları, eklem ağrıları, çarpıntı, göğüs ağrısı, saç dökülmesi, tat ve koku duyusu kayıpları' ile karakterli bir hastalık tablosu. Uzamış Covid-19 sorunu bir tür 'çoklu organ harabiyeti', bir çeşit kronik hastalıktan farksız bir durum. Özellikle hastalığa yakalanmadan önce genel durumu zaten bozuk ve/veya kronik bir hastalığı bulunanlarda daha sık görülüyor. Şeker hastaları, hipertansiyonlular, obezler, KOAH’lılar, kalp damar hastaları ile yoğun bakım tedavisi görecek kadar hastalığı ağır geçirenler 'uzamış Covid-19 sorunu'nun bir numaralı hedefleri. Bu nedenle özellikle saydığımız sorunları yaşayan kişilerin hastalığa yakalanmaları halinde daha yakın bir takibe, daha yoğun bir tedavi planına ihtiyaçları olduğu kesin."

Yazının tamamı için tıklayın.