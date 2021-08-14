Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: 65 yaş üstündeyseniz 2. doz aşınızı, üzerinden 6 ay geçtiyse 3. doz aşınızı süratle yaptırmayı unutmayın

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, dünyaca ünlü ABD'li epidemiyolog Dr. Larry Brilliant'ın "Pandeminin sonundan çok başlangıcına daha yakınız. Bunun nedeni ise şu anda yaygın olan Delta varyantı değil, aşıyı yaygınlaştırmada gösterdiğimiz başarısızlıktır" sözlerine işaret ederek, "Eğer risk grubundaysanız, 65 yaş üstündeyseniz 2’nci doz aşınızın üzerinde 6 aydan daha fazla bir süre geçmiş ise 3’üncü dozu süratle yaptırmayı lütfen unutmayın." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okulların açılmasına ilişkin açıklamasını da değerlendiren Prof. Müftüoğlu, "Sağlık Bakanı’nın bu açıklamasını verilmiş bir söz kabul ediyor ve alkışlıyoruz." diye yazdı.

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