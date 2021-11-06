Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 50 ayrı kanseri teşhis edebilen tarama testini anlattı: Dedektif gibi çalışıyor

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Mayo Clinic’in yakında hizmete koyacağı, 50 ayrı kanseri tarayıp teşhis edebilen kanser tarama testine ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Bu yeni test sayesinde canımızı yakan pek çok önemli ve ölümcül kanser türü, hastalığın çok erken dönemlerinde bile yakalanabilecek” dedi.

Prof. Müftüoğlu, geliştirilen tarama testine ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Geliştirilen bu yeni test, daha önceki teşhis yöntemlerinden farklı olarak, vücudun herhangi bir yerinde -hücresinde, dokusunda organında, sisteminde- faaliyete geçen kanser hücrelerinin kana bıraktıkları DNA izlerinin taranması esasına dayanıyor. Biliyoruz ki kanser hücrelerinin de sağlıklı hücrelerimiz gibi bir ‘DNA imzası’ var. Yeni geliştirilen bu test işte bu imzayı, kanser hücrelerinin sahip oldukları DNA imzalarını erken dönemde yakalayıp teşhis ediyor. Bir başka deyişle bu yeni test adeta bir ‘poligrafi veya parmak izi uzmanı adli tıp görevlisi/polis dedektif’ gibi çalışıyor.

BU yeni kanser tarama testinin önemli bir özelliği daha var. Bu test sayesinde şimdiye kadar erken teşhisi mümkün olmayan bazı kanserleri de daha sürecin başlarında yakalama şansımız olacak. Test şimdiye kadar mümkün olmayan bir şeyi daha başaracak, “pankreas, yemek borusu, yumurtalık, mide” gibi erken teşhisi şimdiye kadar başarılamayan agresif ve genellikle ölümcül kanserleri de yakalamamıza yardımcı olacak.”

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