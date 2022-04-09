Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: 2 öğün 10 fayda!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, günde iki öğün beslenmenin 10 faydasını sıraladı.

“2 öğün beslenme mübarek ramazan ayı itibarıyla zaten gündemimizde. ‘İftar sahur ritmi’ ve onu takip eden uzun süreli ‘açlık hali’nin sağlığımıza faydaları ise saymakla bitmiyor. Bilimsel anlamda 'aralıklı oruç/intermittent fasting (IF)' olarak bilinen bu uygulamanın sağlığa 10 ayrı net ve açık faydası var” diyen Müftüoğlu, şunları sıraladı:

FAYDA 1: Daha dengeli kan şekeri ve insülin seviyeleri... Daha güvenli kolesterol ve trigliserid değerleri... Daha sağlıklı bir kan basıncı ayarı.

FAYDA 2: Açlık ve tatlı krizlerinde uygulamanın onuncu gününden itibaren fark edilir bir azalma.

FAYDA 3: İstikrarlı bir yağ kaybı ve sağlıklı bir kilo dengesi.

FAYDA 4: Daha fit, formda ve enerjik bir beden.

FAYDA 5: Daha huzurlu bir ruh hali, daha güçlü bir bellek ve konsantrasyon yeteneği.

FAYDA ALTI: Daha az toksin yükü ve daha etkili bir bedensel arınma/detoks süreci.

FAYDA YEDİ: Daha derin, daha dinlendirici ve kaliteli bir uyku.

FAYDA SEKİZ: Karaciğer yağlanmasında belirgin gerileme.

FAYDA DOKUZ: Gaz, şişkinlik, reflü ve benzeri hazımsızlık sorunlarında mükemmele yakın bir rahatlama.

FAYDA ON: Daha az paslanma, iltihaplanma, şekerlenme ve neticede daha sağlıklı bir beden.

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