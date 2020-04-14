Prof. Dr. Osman Erk: 10 Nisan tüm dengeleri alt üst etti

İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Erk, 10 Nisan'da sokağa çıkma yasağı öncesi kalabalıkların sokaklara akın etmesiyle tüm dengelerin alt üst olduğunu ifade etti. Erk, "Vaka artışı nerede zirveyi bulacak ve düşecek bilmiyoruz" dedi

Türkiye genelinde 13 Nisan itibariyle toplam Koronavirüs vaka sayısı 61 bin 49'a, can kaybı ise 1296'ya ulaştı. Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, Türkiye’nin Covid-19 karnesinin kötü olduğunu dile getirerek, “4 Nisan günü vaka sayımız 23 bin 934’ken, 12 Nisan’daki sayımız 56 bin 956’ya çıktı," dedi.

Erk şunları ifade etti; "Bir haftalık sürede iki kat artış endişe verici. Bizim ülke olarak sadece ölüm sayımız plato çiziyor. Ölüm oranı bakımından ABD, İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere’den daha iyi durumdayız. Ne yazık ki seyahat kısıtlamasının bir faydası olmadı. Bir diğer ihtimal de kısıtlama sayesinde rakamlar çok daha artmadı. 10 Nisan’da ortaya çıkan görüntüler tüm dengeleri alt üst etti. Bir hafta sonraki tabloyu görmemiz lazım."

Erk "10 Nisan’da maske takmadan sokağa çıkanlar, fiziksel güvenli mesafeye uymayanlar 14 gün sokağa çıkmamalı. Vaka artışı nerede zirveyi bulacak ve düşecek, bilmiyoruz” diye konuştu.

10 Nisan'da sokağa çıkma yasağı başlamadan 2 saat önce ilan edilmiş, on binlerce yurttaş panikle fırın ve marketlere akın etmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanana izdihamın ardından istifa etmiş ancak istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemişti.