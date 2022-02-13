Prof. Dr. Ortaylı, nüfus verilerini yorumladı: Türkiye’nin şu andaki en büyük sorunu yurtdışına göç

Tarihçi- yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, nüfus verilerini yorumladı. Ortaylı, "Uzun zamandır doğum oranı binde 24’ten binde 19’a düşmüş vaziyette. Nüfusun düşüşü aslında Türkiye için bir problem değildir. Türkiye’nin bu konudaki şansı, Türk dünyasıdır" düşüncesini dile getirdi. Ortaylı, "Türkiye’nin şu andaki en büyük sorunu yurtdışına göçtür." değerlendirmesini yaptı.

Ortaylı yazısında, "Yurtdışından gelen göçte herhangi bir politika güdülmemesi üstelik vatandaşlığın belirli bir miktar karşılığında kolayca verilmesi çok yakın gelecekte büyük sorunlar da yaratacaktır. Suriye nüfusunun seçkin kısmı Avrupa’ya geçti. Kalanların içinde de büyük sanayinin değil ama kasabalardaki küçük zanaatların ve orta ölçekli işletmelerin istediği bir nüfus var. Suriyeli göçmenler ziraat için yararlı değiller. Hayvancılıkta da istihdam edilmiyorlar. Oysa Türkiye’nin çöktüğü nüfus bu alandır. Bunu telafi edecek yine bu duruma geçişi temsil eden Orta ve Uzak Asya’dır." ifadesini kullandı.