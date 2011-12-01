Prof. Dr. Öncel: Bana bir eşcinsel demedikleri kaldı!

T24 - Prof. Dr. Murat Öncel eşi Şahnaz Çakıralp ile düelloya dönüşen kavgasında ilk adımı attı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Prof. Dr. Öncel, “Hakkımda bir eşcinsel demedikleri kaldı” diyerek yayın yasağı istedi ve eşinden “yüklü” miktarda tazminat talebinde bulundu.



Oyuncu Şahnaz Çakıralp ile göz doktoru olan eşi Prof. Dr. Murat Öncel arasındaki kavgada yeni bir gelişme yaşandı.



Avukatı Rahmi Çelik aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Prof. Dr. Öncel, boşanma davası açtı. Mahkemeden, davayla ilgili yayın yasağı ve “yüklü” miktarda maddi-manevi tazminat talebinde bulunan Prof. Dr. Öncel şunları söyledi:



“Türkiye’ye geldiğime pişman oldum. Utanç duyuyorum, hayatımın en sinirli gününü yaşadım. Profesörlük YÖK tarafından verilmez, üniversiteler profesörlüğe yükseltir. Bu nasıl komik bir itham? Ben böyle bir rezillik daha görmedim. Bu insanlar bu belgeleri görünce utanmayacaklar mı? Bana çakma profesör, hastalarını dolandırıyor diyerek komik duruma düşüyorlar. Benim için para değil, onur, gurur ve şeref önemli. Çamur at izi kalsın düşüncesiyle 10 gündür saldırıya geçiyorlar. Ama onurumla, şerefimle oynatmam. Gereken dava neyse hepsini açıyorum. Artık haddini bilmesi gerekiyor. Bana bir tek eşcinsel demedikleri kaldı. Bu kadın neden böyle davranıyor anlamış değilim. Hâlâ hakkında kötü bir söz söylemiyorum. Evliliğin iptali lafını da anlamadım, böyle dolambaçlı lafları bilmem ama boşanma davasını ben açıyorum.”