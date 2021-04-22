Prof. Dr. Nuriye Ortaylı: Bir yanda 50-60 bin kişinin hastalanmasına yol açan bir salgın, diğer yanda yüzlerce kişinin, omuz omuza saf tuttuğu bir cenazede bir Bakan

Prof. Dr. Nuriye Ortaylı, Türkiye’nin Koronavirüs pandemisiyle mücadele yöntemini eleştirdiği yazısında, Nur Cemaati üyelerinden Hüsnü Bayramoğlu’nun 20 Nisan’daki cenaze namazına katılan binlerce kişi arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın da bulunduğu bir görseli paylaşarak, “Bir yanda her gün resmi rakamlarla 350 canın kaybolup gitmesine, 50 bin-60 bin kişinin hastalanmasına yol açan bir salgın. Diğer yanda yüzlerce kişinin, omuz omuza saf tuttuğu bir cenazede bir Bakan” diye yazdı.

“Bu salgın yönetimi bu salgını yönetemiyor. Yönetmekle ilgilenmiyor da” diyen Ortaylı, “Virüsle pazarlık edebileceğini, virüsü kendi takvimine uydurabileceğini sanıyor. Öncelikleri yanlış, üstelik salgını kontrol edemezse kendi önceliklerini bile (mesela turizmin canlanmasını) sağlayamayacağını görmüyor” ifadelerini kullandı.

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