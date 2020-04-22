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Koronavirüs

Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım, KOAH hastalarını uyardı: Daha fazla önlem almalısınız; kesinlikle sokağa çıkmayın, misafir kabul etmeyin

"e KOAH hastalarının hayatını tehdit eden alevlenmeler çoğaldı; kendi doktorlarını ya da 184 hattını arayın"

22 Nisan 2020 07:46

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım, Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Cobvid-19) salgınına karşı KOAH hastalarını uyardı. Viral ve bakteriyel enfeksiyonların artmasıyla birlikte KOAH hastalarının hayatını tehdit eden alevlenmelerin de çoğaldığını söyleyen Yıldırım, "Hiçbir hasta kesinlikle sokağa çıkmamalı. Misafir kabul etmemeleri gerekiyor. Hastalar doktorlarının önerisi olmayan antibiyotik dahil herhangi bir ilacı kesinlikle kullanmamalılar" önerilerinde bulundu.

Akciğer hastalığına neden olabilen ve tedavi edilmediğinde ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu gibi hastalıklara yol açabilen Koronavirüs, KOAH hastaları için de tehdit oluşturuyor. Sözcü'den Nazan Doğaner hHlıcı'nın haberine göre, KOAH'ın tüm dünyada kalp damar hastalıkları ve felçten sonra üçüncü en sık ölüm nedeni olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım, Covid-19'a karşı hastalara şu tavsiyelerde bulundu:

Hiçbir hasta kesinlikle sokağa çıkmamalı. KOAH hastalarının kendilerini izole etmeleri çok önemli. Misafir kabul etmemeleri gerekiyor. Eğer çevrelerinde ateşli, öksüren erişkin ya da çocuk varsa onlardan uzak kalmalılar.

KOAH tedavisinde hastaların ilaçlarını düzenli almaları da çok önemli… Hastalar doktorlarının önerisi olmayan antibiyotik dahil herhangi bir ilacı kesinlikle kullanmamalılar. İlaçlar birbirleri ile etkileşime girebileceğinden hastaların sağlığı için risk oluşturabilir. Oksijen tedavisi alan hastaların bu tedaviyi tüm gece olmak üzere günde en az 15 saat uygulaması gerekiyor.

Beslenmeye dikkat edilmesi ve doktorlarının önerisi doğrultusunda alınan sıvının aynı şekilde devam etmesi de çok önemli. Ayrıca viral ve bakteriyel enfeksiyonların artmasıyla birlikte KOAH hastalarının hayatını tehdit eden alevlenmeler çoğaldı. Bu dönemde hastaların paniğe kapılmadan kendi doktorlarını ya da 184 hattını aramaları gerekiyor.

KOAH hastalarının daha fazla önlem almaları şart. Hijyen çok önemli. Hastalar, öksürükleri artarsa mutlaka maske takmalı ve maskeyi 3-4 saatte bir değiştirerek ağzı bağlı ayrı bir torbayla çöpe atmalı. Evi düzenli olarak havalandırmalılar. El hijyeni çok büyük önem taşıyor. Su ve sabunla yıkama imkanı olmayan durumlarda eller yüzde 60-70 alkol içeren materyallerle temizlenebilir. Dışarıdan eve dönüldüğünde de kıyafetler mutlaka değiştirilip, yıkanmalıdır.

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