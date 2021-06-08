Prof. Dr. Naci Görür'den 'Kanal İstanbul, Marmara'daki deniz salyasını bitirecek' diyen Ulaştırma Bakanı'na: Umarım şaka yapmıştır

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaja ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 'Kanal İstanbul deniz salyasını bitirecek' açıklamasına yanıt verdi. Görür, "Umarım şaka yapmıştır" yorumunu yaptı.

Görür, Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı:

"Sayın Ulaştırma Bakanımızın Marmara’daki müsilaj sorununa çözüm olarak Kanal İstanbul’u göstermesi hayret verici ve üzücüdür. Umarım şaka yapmıştır. Sevgiyle."

Ş"u anda boğazdan geçen gemilerin yüzde 98'i kanaldan geçecek” diyen Karaismailoğlu, son dönemde yaşanan deniz salyası (müsilaj) sorununun da Kanal İstanbul projesi ile sona ereceğini savunmuştu.

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