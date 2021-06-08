Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, Marmara'daki deniz salyasını bitirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında deniz salyası (müsilaj) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un Marmara'daki deniz salyasını bitireceğini öne sürdü.

Çamlıca Kulesi'nde 24 TV tarafından düzenlenen özel programa konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmara Denizi’nde yaşanan deniz salyası (müsilaj) ve Kanal İstanbul projesi hakkında açıklamalar yaptı.

Independent Türkçe'nin haberine göre Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un Marmara'daki deniz salyasını bitireceğini öne sürdü.

"Kanal İstanbul Türkiye'nin stratejik hamlesi” diyen Bakan Karaismailoğlu, projenin gerekçesini şu şekilde açıkladı:

“Boğazdan 43 bin gemi geçiyor, yük miktarı çok arttı, gemi boyutları büyüdü. Dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton. 10 yıl içinde 35 milyar tona çıkacağı söyleniyor. 2050'de boğazdan 78 bin gemi geçecek. Bunların boğazdan geçmesi mümkün değil; kapasite yıllık 25 bin. Bu sefer gemiler Karadeniz ve Marmara'da 16-30 saat arasında bekleyecek. Bu da maliyetleri artırınca Kanal İstanbul'u tercih edeceklerdir. Süveyş kanalının bir gün kapalı kalmasının dünya ekonomisine maliyeti 9 milyar dolardı"

"Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek"

“Kanalın tek yönlü dip genişliği 270 metre, su derinliği 20.75 olarak kesinleştirildi. Derinlik artırıldı, genişlik biraz daraltıldı; boydan boya 43 km. Şu anda boğazdan geçen gemilerin yüzde 98'i kanaldan geçecek” diyen Karaismailoğlu, son dönemde yaşanan deniz salyası (müsilaj) sorununun da Kanal İstanbul projesi ile sona ereceğini savundu.

Karaismailoğlu şöyle konuştu:

“Karadeniz Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek. Manipülasyonlar var; su kaynaklarının etkileneceği söyleniyor. Sazlıdere barajı İstanbul'un yüzde 2.8'ine denk geliyor. İstanbul'un su rezervine Kanal İstanbul ile Piriççik ve Kahramadere barajları ile daha fazla katkı sağlayacağız. Toplam maliyeti 15 milyar dolar. Üzerinde 6 köprü var; fiyata bunlar dahil, 5 yılda tamamlayacağız"

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