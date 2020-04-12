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Prof. Dr. Naci Görür Bingöl depreminden sonra uyardı: Muradiye ve Başkale merkez mıntıkasına dikkat edilmeli

"Bu bölge bir süredir aktif"

12 Nisan 2020 11:22

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür,  bu sabah Bingöl Karlıova'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Görür, "Van Muradiye taraflarında ve Başkale merkez mıntıkasında dikkat edilmeli" uyarısında bulundu. 

TIKLAYIN |  Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün meydana gelen deprem, daha önceki depremlerle aynı yerde, yani Başkale Fayı (BŞF) ile Hasan Timur Fayı'nın (HTF) kesim yerine yakın. Bu bölge bir süredir aktif. Bu depremlerin her iki fayın ülkemiz sınırları için de kalan kısımlarıyla  etkileşeceğinden endişe ediyorum. Onun için Van Muradiye taraflarında ve Başkale merkez mıntıkasında dikkat edilmeli diyorum. Karlıova, biliyorsunuz, KAF ile DAF’ın kesim yeri. Burası sürekli açılıyor. Depremin olduğu yer ile KAF üzerindeki Yedisu ve DAF üzerindeki Bingöl arası uzun zamandır deprem bekleyen yerler. O bakımdan deprem dikkat çekici." ifadelerini kullandı. 

Görür daha önce de Elazığ için uyarılarda bulunmuştu. 

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