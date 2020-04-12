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Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

12 Nisan 2020 09:53

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Saat 09.38'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre. 

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