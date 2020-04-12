Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. </p>\n<p>Saat 09.38'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre. </p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/04/1586674516665-ekran-resmi-2020-04-12-09.54" alt width="660" height="362" /></p>\n<p style="text-align:center;"><iframe src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7t9hj9" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>\n</body>\n</html>