Prof. Dr. Mustafa Çetiner’den uyarı: Şu anki seyirde okullar açılamaz

Milli Eğitim Bakanlığı Koronavirüs nedeniyle mart ayında eğitime ara verilen okulların, 31 Ağustos’ta tekrar açılacağını bildirdi. Ancak pandeminin etkisini sürdürmesi durumunda uygulanacak sistem merak konusu. İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, “Şu seyir devam ederse okulların açılması gerçekten çok mümkün gözükmüyor. Yine de 31 Ağustos’ta okulların açılacağı ile ilgili plan var. Önümüzdeki günler bize neler gösterecek bunları göreceğiz” dedi.

Bu durumun dünyanın her yerinde şu an tartışıldığını anımsatan Prof. Çetiner, son olarak geçen günlerde ABD Pediatri Akademisi’nin yaptığı “Bir an önce eğitime geçmek gerekir çünkü özellikle küçük çocuklarda evde eğitimin ve evde uzun süre vakit geçirmenin hem pedagojik hem de psikolojik açıdan pek çok riskleri var. Bu riskler Covid 19’dan daha büyük olabilir” açıklamasını anımsattı.

Bilim dünyasının çocuklar ve ergenlerde hastalığın seyri ve hastalığın bulaşıcılığıyla ilgili de görüş ayrılıkları olduğunu kaydeden Çetiner “Genel inanış aslında enfeksiyonun çocuklarda daha nadir ortaya çıktığı ve bulaşıcılığının da daha düşük olduğu” dedi.