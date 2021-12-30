Prof. Dr.  Murat Akova: Omicron'u Covid–21 olarak isimlendirenler de var, hatırlatma dozu mutlaka yapılmalı

Prof. Dr. Murat Akova, Omicron varyantına şu anda yeni bir Covid pandemisi olarak bakıldığını belirtti. Akova, "Omicron’u Covid–21 olarak isimlendirenler de var. Bu anlamda hatırlatma dozu mutlaka yapılmalı. Ancak 3 doz aşı olsanız dahi bu sizi yüzde 100 koruyor anlamına gelmiyor" uyarısını yaptı.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre Akova, "Salgının önünde iki yol var: Ya hafif enfeksiyon yaparak mevsimler gribe dönüşecek ya da hastalığı geçirip üzerine aşı olan insanlar korunacaklar ve virüs ortadan kalacak. Ama geniş açıdan bakacak olursak birinci seçenek daha mantıklı görünüyor. Bunun aksine yeni çıkan varyant çok daha ağır hastalık yapan bir varyant haline dönüşürse ayrı bir risk tabii. Omicron’u Covid–21 olarak isimlendirenler de var. Bu anlamda hatırlatma dozu mutlaka yapılmalı. Ancak 3 doz aşı olsanız dahi bu sizi yüzde 100 koruyor anlamına gelmiyor. Aşıyla birlikte mutlaka dikkat edilmesi gereken nokta kafe, bar gibi kalabalık ortamlardan uzak kalmak. Aşının belli yerler için zorunlu hale getirilmesi de konuşulabilir.” dedi.