Prof. Dr. Müftüoğlu: Yeni vaka sayılarını 100 binde 20’lerin altına düşürebilirsek geçen yıldan çok daha rahat bir yaz dönemi bizi bekliyor

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, " Yeni vaka sayılarını 100 binde 20’lerin altına düşürebilirsek geçen yıldan çok daha rahat bir yaz dönemi bizi bekliyor" değerlendirmesini yaptı.

Müftüoğlu yazısında, "An itibarıyla durumumuz özetle şudur: Aşılama sayısı ve hızında fena gitmiyoruz. Daha iyisi olabilir miydi? Evet, tabii ki olabilirdi. Daha çok ve farklı tipte aşıyı daha çok insanımıza uygulamamız mümkündü. İsrail, İngiltere, Amerika ve daha birçok ülke aşılama konusunda bizden daha iyi durumda. Ama yine de imkânlarımız göz önüne alındığında fena değiliz. Salgını kontrolde de şimdilik fena gitmiyoruz. İstisnalar dışında tedbirlere uyum ülke genelinde iyi durumda. Ama özellikle Karadeniz bölgesi için yeni tedbirler, stratejiler gerekiyor. Eğer biraz daha gayrete gelir, yeni vaka sayılarını 100 binde 20’lerin altına düşürebilirsek geçen yıldan çok daha rahat bir yaz döneminin bizi beklediğini söyleyebiliriz." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu yazısında şunları kaydetti:

"Pandemide görünen son manzara ve önümüzdeki günler için mevcut beklentilerimiz şimdilik şu: Bir taraftan düzenli aşılamanın yaygınlaşması, diğer taraftan hastalığı geçirenlerin sayıca çoğalması, “toplumsal bağışıklık” düzeyini arttırıyor. Bu iki gelişme de özellikle aşılamaların yoğun, hasta sayılarının yüksek olduğu ülkelerde (İsrail, İngiltere, Amerika) yeni vaka sayıları ve ölümlerde ciddi ölçüde azalmalara, sert düşmelere yol açıyor.

Bu zaten beklenen bir durum ve sadece -şimdilik- saydığımız özellikleri taşıyan birkaç ülkeyi ilgilendiren bir gelişme. Doğrusu şu: Aşılamada dünya genelinde bir başarı gösterebildiğimizi söylememiz maalesef mümkün değil. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre, yaklaşık 130 ülkede tek doz aşı bile yapılmamış. Oysa sorun bir pandemi, yani global bir meseleyle karşı karşıyayız.

Daha önce de tekrarladım: Küresel bir sorunu ülkesel çözümlerle sona erdirmek mümkün değil. Bu nedenle en azından şimdilik COVID’siz bir dünya düşünmek ve COVID’siz günler için haziran sonu gibi yakın tarihleri işaret etmek doğru olmaz."