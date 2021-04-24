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Sağlık

Prof. Dr. Müftüoğlu yanıtladı: Aspirin mi kimyon mu?

24 Nisan 2021 09:46

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında “Aspirin mi kimyon mu?” sorusuna yanıt verdi.

“Sadece 1 çay kaşığı kimyon ile bir bebe aspirini kadar salisilik asidi (doğal hali) bedeninize kazandırabilirsiniz” diyen Müftüoğlu, “yeşil yapraklı sebzelerin çoğunda, baharatların da önemli bir kısmında (zerdeçal, kırmızıbiber, zencefil) salisilik asit bulunabildiğini” kaydetti.

Müftüoğlu, “Kısacası doktorunuz bypass ameliyatı sırasında reçetenize ‘her gün düşük doz aspirin kullanma’ talimatı eklemedi ise sadece ‘hastalık önlemek’ için düşük doz koruyucu bebe aspirini yutmak yerine ‘yeşil sebzeler’ ve ‘kimyon, zerdeçal, kırmızıbiber’e yüklenebilirsiniz” diye yazdı.

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