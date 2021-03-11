Prof. Dr. Müftüoğlu:  Vakalar, aniden ve birdenbire(!) 13-14 bin aralığına yükseliverdi; bu rakamlar korkutucu, bu gidiş iyi değil

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Vakalar, aniden ve birdenbire(!) 13-14 bin aralığına yükseliverdi; bu rakamlar korkutucu, bu gidiş iyi değil" değerlendirmesini yaptı.

Müftüoğlu yazısında, "Covid-19 vaka sayılarında maalesef ısrarlı ve can sıkıcı bir artış var. Sağlık Bakanımızın 'Vaka sayıları 7-8 bin aralığına sıkıştı, düşmüyor, azaltmak için ciddi bir ortak gayrete ihtiyacımız var' cümleleriyle özetlenebilecek uyarısının üzerinden daha 10 gün bile geçmedi ama rakamlar -nedense- aniden ve birdenbire(!) 13-14 bin aralığına yükseliverdi. Net ve açık olarak belirteyim: Bu rakamlar korkutucu, bu gidiş iyi değil" düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu yazısında şunları kaydetti:

"Değil çünkü 'yeniden normalleşme çabaları ve uygulamaları' başlayalı henüz 1 hafta bile olmadı. Ve bu korkutucu artışlarda ise adına 'yeni normal' denilen uygulamaların herhangi bir etkisi de söz konusu değil. Bu son uygulamaların etkilerini önümüzdeki pazartesiden sonra net ve açık olarak göreceğiz. Netice şudur: 1 hafta önce paylaştığım 'Doğru mu yaptık' yazısında da belirttiğim gibi biz, benim 'kademeli esnetme', pandemiyi yönetenlerin ise 'yeniden normalleşme' olarak tanımladığı süreçleri maalesef iyi yönetemiyoruz. Yönetimdeki hataların sadece 'yönetenler' de değil, 'bizde' de olduğunu iyi bilelim ve şapkamızı önümüze koyup yeniden bir düşünelim."