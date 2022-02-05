Prof. Dr. Müftüoğlu uyardı: Dikkat, göbekler büyüdükçe bellekler küçülüyor!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “göbek-bellek” ilişkisini bir kez daha kesinleştirdiğini söylediği, McMaster Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya dikkati çekti.

“Araştırmaya göre, ‘göbekler genişledikçe’ sadece ‘tansiyonumuz’ yükselmiyor, yalnızca ‘şeker hastalığı riskimiz’ artmıyor, özellikle ‘kalp ve beyin damar problemlerimiz’ tavan yapmıyor; erkeklerde gelişen 100 santimetreden, kadınlarda oluşan 90 santimetreden daha fazla göbek genişlemeleri, zihinsel/bilişsel fonksiyonlarımızı da tehdit etmeye başlıyor” diyen Müftüoğlu şunları kaydetti:

“Sonuçları Jama Network Open dergisinde yayımlanan bu yeni çalışma, göbek beyin ilişkisinin sadece bellek ile sınırlı kalmadığının, devreye başka ayrıntıların da girdiğinin altını çiziyor. Mesela mı? Göbeklerimiz büyüdükçe, bilgiyi öğrenme ve işleme yeteneğimiz ile düşüncelerimizin koordinasyonunda da bazı arızalar ortaya çıkıyor.

Unutmayalım: Özellikle 50’li yaşlardan sonra ‘göbek meselesi’ni daima gündemimizde tutmalıyız. Büyüyen ve genişleyen ‘iltihap odağı’ bir göbeğin sadece kronik hastalıklar için değil, beynimiz ve belleğimiz açısından da risk oluşturabileceğini asla unutmamalıyız.”

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