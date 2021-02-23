Prof. Dr. Müftüoğlu: Salgının ne zaman biteceği aşı şirketlerinin ne hızda aşı üreteceğine bağlı, maskeyi çıkarmak içinse çok erken

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Salgının ne zaman biteceği aşı şirketlerinin ne hızda aşı üreteceğine bağlı, maskeyi çıkarmak içinse çok erken" açıklamasını yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Müftüoğlu, "Salgının ne zaman biteceği aşı şirketlerinin ne hızda aşı üreteceğine bağlı. Pandemi demek ‘küresel sorun’ demektir. Yani bu salgını dünya çapında kontrol altına almadığınız müddetçe ‘Maskeler havaya, hurra!’ diyemezsiniz. Küresel bir sorun sadece ülkesel bazda çözülmez. BM’nin açıklamasına göre dünya genelinde 130 ülkeye aşı gitmiş değil. Daha çok aşıya ve yeni aşılara ihtiyacımız var. Ama şunu söylemeden de geçmeyeyim. Türkiye aşılamayı bugün ki hızla götürebilir, mayıs ayı sonunda Sağlık Bakanlığımızın hedeflediği 100 milyon aşılamayı yakalayabilirsek bizi geçen yıla oranla daha iyi bir yazın beklediğini söyleyebilirim. Maskeyi çıkarmak içinse çok erken. Toplumsal bağışıklığı aşılama ile sağlayabilirsek, maskeleri çıkaramasak da önümüzdeki sonbahar daha medeni bir toplum haline yeniden dönüşebiliriz.” dedi.