Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'ya: Rakamlar iyimser değil, 1500'lere razı olmak makul bir yaklaşım olmamalı

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın vaka sayısında görüşlerine itiraz etti. Müftüoğlu, "Rakamlar iyimser değil, 1500'lere razı olmak makul bir yaklaşım olmamalı" düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Kısacası ortada ciddi bir tatsızlık var. Eğer hemen bir şeyler yapılmazsa durum daha da ciddileşecek. İşte o zaman da durum gerçekten ve emin olun 'yandı gülüm keten helva'dan farksız hale gelecek." görüşünü savundu.

Müftüoğlu, "Kusura bakmasın, geçtiğimiz günlerde Tarafsız Bölge’de izlediğim Dr. Ateş Kara Hoca ile aynı düşüncede değilim. Bu rakamlara iyimser bakmak mümkün değil. Yine bu rakamlara bakarak “Yeni normal ile birlikte günlük vaka sayıları 2-3 binli rakamları da bulabilirdi” diyerek, 1300-1500’lere razı olmak makul bir yaklaşım olmamalı. Manzara şu: Bir yerlerde çok ciddi ve önemli eksiğimiz var. Bazı noktalarda başaramadığımız hatalar söz konusu. Eğer bir an önce o hatalar, eksiklikler, noksanlıklar belirlenip çözüm yolları saptanmazsa yani bir an önce harekete geçilmezse -altını çiziyorum- sonbaharda can sıkıcı gelişmelerle karşılaşmamız mümkündür. Benden söylemesi..." ifadesini kullandı.

