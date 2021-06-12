Prof. Dr. Müftüoğlu: Müsilaj tehdidi sadece çevremizi kirletmiyor, o tehdit yıllardır ruh ve bedenlerimiz için de zaten var

Hürriyet baş yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında Marmara Denizi’ni saran müsilaja (deniz salyası) değinerek, “Bilelim ki müsilaj tehdidi sadece çevremizi kirletmiyor, o tehdit yıllardır ruh ve bedenlerimiz için de zaten var, ruh ve bedenlerimiz de o tehditten payını alıyor” diye yazdı.

“Müsilaj meselesi yalnızca Marmara’yı değil yaşadığımız çevrenin tamamını, neticede de ruh ve bedenlerimizi de kirletiyor. Sağlık pratiğinde kısaca 'kronik hastalıklar' olarak tanımladığımız pek çok sağlık sorununun ardında da çoğu zaman az ya da çok 'müsilaj problemi' yatıyor” diyen Müftüoğlu, “bedensel ve ruhsal müsilajın akla gelen ilk sonuçlarını” da “damar sertliği”, “obezite tehdidi”, “Alzheimer plakları”, “disbiosis”, “karaciğer ve safra kesesi sorunları” olarak sıraladı.

“Eğer ‘duygusal kirlenme meselesi”ni yeteri kadar ciddiye almazsak ruhlarımız da zamanla bir müsilaj çöplüğü haline gelebiliyor” diyen Müftüoğlu, devamında da şunları kaydetti:

“Endişe, kaygı, korku ve benzeri olumsuz düşünceler ruhsal yaşamımızda adeta bir ‘müsilaj zehirlenmesi’ hali yaratabiliyor. Netice mi? İlk sıraya rahatlıkla ‘depresyon’u yazabilirsiniz. Ruhsal müsilajın diğer sonuçlarına da ‘sisli beyni’, ‘panik bozukluk meselesi’ni ve daha pek çok güncel psikiyatrik problemi ekleyebilirsiniz.”

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